Когда начнется навигация-2019 в Кузбассе

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-18T08:47:11+03:00

До начала навигации осталось чуть больше двух месяцев

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Стало известно, когда в этом году в Кузбассе начнется навигация. Об этом сообщили в главном управлении МЧС региона.

Навигационный период в Кемеровской области начнется 24 мая и продлится до 27 октября. Жителям региона напомнили, что за пределами этого срока выход на воду строго запрещен и наказывается штрафом. При этом владельцы маломерных судов могут пройти освидетельствование своего судна уже сейчас. На сегодняшний день в регионе действуют четыре стационарных пункта ГИМС, они размещены в Кемерове, Новокузнецке, Мариинске и поселке Крапивинском. Кроме того, для жителей отдаленных территорий запланирована работа передвижных пунктов освидетельствования, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве напомнили, что освидетельствование маломерных судов производится перед их регистрацией, каждый пять лет с даты регистрации в судовом билете, перед перегоном в другой регион и после ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU