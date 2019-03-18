2019-03-18T09:07:40+03:00
Происшествия

Наркомана с двумя пакетами марихуаны задержали в Анжеро-Судженске

Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчина нес по улице 300 граммов марихуаны Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиМужчина нес по улице 300 граммов марихуаны Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Анжеро-Судженске задержали наркозависимого мужчину с двумя пакетами марихуаны. За хранение 300 граммов наркотиков ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Мужчину задержали на одной из улиц Анжеро-Судженска. Оказалось, что 32-летний задержанный проживает в Яйском районе и является наркозависимым. При досмотре у него изъяли два пакета с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана весом 300 граммов, что является крупным размером.

- Задержанный признался, что собирал марихуану для личного потребления, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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