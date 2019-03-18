Наркомана с двумя пакетами марихуаны задержали в Анжеро-Судженске
В Анжеро-Судженске задержали наркозависимого мужчину с двумя пакетами марихуаны. За хранение 300 граммов наркотиков ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Мужчину задержали на одной из улиц Анжеро-Судженска. Оказалось, что 32-летний задержанный проживает в Яйском районе и является наркозависимым. При досмотре у него изъяли два пакета с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана весом 300 граммов, что является крупным размером.
- Задержанный признался, что собирал марихуану для личного потребления, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU