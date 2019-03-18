2019-03-18T10:32:44+03:00
Бизнес-новости Кемерова

На пост директора Беловской ГРЭС назначен Петр Дайнеко

В новую должность он вступил с 18 марта
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
На пост директора Беловской ГРЭС назначен Петр Дайнеко. Фото: пресс-служба СГК.На пост директора Беловской ГРЭС назначен Петр Дайнеко. Фото: пресс-служба СГК.
Изменить размер текста:

С 18 марта 2019 года директором Беловской ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК) назначен Петр Данейко. До этого Дайнеко работал главным инженером Ново-Кемеровской ТЭЦ СГК.

Петру Данейко 41 год. Он окончил Томский политехнический университет по специальности «Тепловые электрические станции» и в 2000 году поступил на Ново-Кемеровскую ТЭЦ на должность машиниста-обходчика по котельному оборудованию. Пытливый ум и ответственный подход к работе дали ему возможность перейти на должность машиниста котельного оборудования, позже – начальника смены электростанции, затем – заместителя производственно-технического отдела, начальника котельного цеха, заместителя главного инженера по эксплуатации. За 14 лет работы на предприятии «вырос» до должности главного инженера, которую занимал последние четыре года.

Внушительный профессиональный опыт, безупречная деловая репутация, высокая самоотдача позволили Петру Данейко занять должность руководителя Беловской ГРЭС, одной из самых крупных кузбасских электростанций СГК и региона. К слову, на сегодняшний день именно Беловская ГРЭС вырабатывает около трети всей электроэнергии Кузбасса и обеспечивает ею промышленные предприятия региона.

А на должность главного инженера Ново-кемеровской ТЭЦ назначен Владимир Вандышев. До этого он был заместителем главного инженера по эксплуатации Кемеровской ГРЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Арестованный за халатность замглавы Белова вернулся в свое кресло
Сергей Цивилев поставил «двойку» главе Ленинска-Кузнецкого за нечищеные дороги
Мороженое с кишечной палочкой продавали в Кузбассе
Наркомана с двумя пакетами марихуаны задержали в Анжеро-Судженске
Когда начнется навигация-2019 в Кузбассе
На кемеровском перекрестке отключат светофоры
Междуреченцы жалуются на горы мусора на контейнерных площадках
Кемеровчанин отсудил у сауны четверть миллиона за ожоги
Секс и пирожки: новокузнецкая пекарня завлекает посетителей необычной рекламой
В Новокузнецке разыскивают пропавшую Инну Сергееву
К памятному камню возле «Зимней вишни» кемеровчане несут цветы и игрушки
«Утратили доверие»: Илья Середюк рассказал о ситуации с уборкой снега в Кемерове
Куда ехала попавшая в Новокузнецке в ДТП пожарная машина
Легковушка протаранила пожарный автомобиль возле новокузнецкого вокзала
Погода в Кузбассе 18 марта: небольшой снег и гололедица
Губернатор Кузбасса раскритиковал уборку снега в Кемерове
«И тебя посчитали!»: Кемеровские автобусы научились узнавать пассажиров
«Это правильный червячок!»: Кузбассовцы в соцсетях обсуждают находку в школьном компоте
Коптер над Кемеровом: Состояние кровель проверяют с высоты