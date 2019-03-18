На пост директора Беловской ГРЭС назначен Петр Дайнеко

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-18T10:32:44+03:00

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С 18 марта 2019 года директором Беловской ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК) назначен Петр Данейко. До этого Дайнеко работал главным инженером Ново-Кемеровской ТЭЦ СГК.

Петру Данейко 41 год. Он окончил Томский политехнический университет по специальности «Тепловые электрические станции» и в 2000 году поступил на Ново-Кемеровскую ТЭЦ на должность машиниста-обходчика по котельному оборудованию. Пытливый ум и ответственный подход к работе дали ему возможность перейти на должность машиниста котельного оборудования, позже – начальника смены электростанции, затем – заместителя производственно-технического отдела, начальника котельного цеха, заместителя главного инженера по эксплуатации. За 14 лет работы на предприятии «вырос» до должности главного инженера, которую занимал последние четыре года.

Внушительный профессиональный опыт, безупречная деловая репутация, высокая самоотдача позволили Петру Данейко занять должность руководителя Беловской ГРЭС, одной из самых крупных кузбасских электростанций СГК и региона. К слову, на сегодняшний день именно Беловская ГРЭС вырабатывает около трети всей электроэнергии Кузбасса и обеспечивает ею промышленные предприятия региона.

А на должность главного инженера Ново-кемеровской ТЭЦ назначен Владимир Вандышев. До этого он был заместителем главного инженера по эксплуатации Кемеровской ГРЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU