2019-03-18T10:42:54+03:00
Общество

Мороженое с кишечной палочкой продавали в Кузбассе

Производителя оштрафовали на 400 тысяч рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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Все мороженое изъято и подлежит уничтожениюВсе мороженое изъято и подлежит уничтожениюФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Кемеровской области продавали мороженое с кишечной палочкой. Производитель получил 400-тысячный штраф.

Нарушения нашли в продукции «Новокузнецкогохладокомбината». Проверку мороженого провели сотрудники Роспотребнадзора Кузбасса еще в апреле-мае 2018 года и передали образцы на экспертизу. В результате оказалось, что часть продукции заражена кишечной палочкой. Это фруктовый лед с соком и ароматом лесных ягод «Льдинка», фруктовый лед с ароматом ананаса «Льдинка», мороженое «Мега –Айс» с мягкой карамелью и дробленым орехом, «Мега –Айс» с клубничным наполнителем, мороженное «Золотой резерв».

Кемеровский арбитражный суд признал предприятие виновным в правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей, говорится в материалах дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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