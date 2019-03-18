Мороженое с кишечной палочкой продавали в Кузбассе

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-18T10:42:54+03:00

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В Кемеровской области продавали мороженое с кишечной палочкой. Производитель получил 400-тысячный штраф.

Нарушения нашли в продукции «Новокузнецкогохладокомбината». Проверку мороженого провели сотрудники Роспотребнадзора Кузбасса еще в апреле-мае 2018 года и передали образцы на экспертизу. В результате оказалось, что часть продукции заражена кишечной палочкой. Это фруктовый лед с соком и ароматом лесных ягод «Льдинка», фруктовый лед с ароматом ананаса «Льдинка», мороженое «Мега –Айс» с мягкой карамелью и дробленым орехом, «Мега –Айс» с клубничным наполнителем, мороженное «Золотой резерв».

Кемеровский арбитражный суд признал предприятие виновным в правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей, говорится в материалах дела.

ИСТОЧНИК KP.RU