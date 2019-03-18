Сергей Цивилев поставил «двойку» главе Ленинска-Кузнецкого за нечищеные дороги

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-18T11:06:32+03:00

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Сергей Цивилев поручил помощникам проверить, как убирают снег с крыш домов и улиц в кузбасских городах. Хуже всего дела обстоят в Ленинске-Кузнецком.

Днем ранее губернатор раскритиковал уборку улиц в областной столице, после чего поручил помощникам проехать от Кемерова до Новокузнецка и проверить, как очищают от снега кузбасские города.

«Хуже всего проявил себя Ленинск-Кузнецкий – нечищенные дороги, кучи снега во дворах и ледяные глыбы на крышах. Это тоже «двойка» за работу! Или кто-то думает, что уборка снега касается только областной столицы?», - написал губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что выборочно были проверены улицы Полысаева, Кемеровского района, Белова. В первых двух территориях дороги почищены, однако снег не вывезен.

«В Белове, там где проехали мои помощники, нареканий нет. Но я не исключаю того, что в городе есть проблемные районы», - отметил губернатор.

Сергей Цивилев предупредил, что в ближайшее время его помощники поедут по северу Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU