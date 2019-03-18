Арестованный за халатность замглавы Белова вернулся в свое кресло
Сергея Смаракова обвиняют в халатности, которая привела к гибели ребенка
Сергей Смараков вернулся на работу 7 марта Фото: mybelovo.ru
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Заместитель главы Белова по ЖКХ Сергей Смараков приступил к исполнению своих обязанностей. Он вышел из СИЗО под подписку о невыезде.
Сергей Смараков, арестованный в октябре прошлого года по обвинению в халатности, вышел на свободу. Чиновник работает на своем месте с 7 марта, пояснили «Комсомолке» в приемной Сергея Смаракова.
Как стало известно изданию от осведомленного источника, замглавы Белова вышел из СИЗО по подписку о невыезде.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что Сергея Смаракова обвинили в халатности, которая привела к гибели ребенка в шлакоотстойнике.
ИСТОЧНИК KP.RU