2019-03-18T13:10:59+03:00
Происшествия

18-летний кузбассовец в одиночку задержал магазинного вора

Молодого человека пригласили в ряды войск правопорядка
Екатерина БОРМОТОВА
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Молодой человек быстро среагировал и задержал вора Фото: Архив "КП"Молодой человек быстро среагировал и задержал вора Фото: Архив "КП"Фото: Марина ПОЛЯКОВА
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В Кузбассе 18-летний местный житель в одиночку задержал мужчину, который выбежал из магазина с похищенной вещью.

Инцидент произошел в Топках. 46-летний мужчина попытался вынести из магазина на улице Революции понравившуюся куртку. Находясь в примерочной, горожанин надел на себя новую вещь. Не собираясь расплачиваться за товар, мужчина вышел из бутика. Сотрудники магазина заметили похитителя, когда сработали антикражные датчики.

- В этот момент мимо торговой точки проходил 18-летний горожанин. Моментально оценив обстановку, молодой человек остановил подозреваемого и продолжал его удерживать до прибытия экипажа вневедомственной охраны, - сообщили в Управлении Росгвардии Кузбасса.

Задержанного передали сотрудникам полиции. А молодого героя поблагодарили и пригласили пополнить ряды войск правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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