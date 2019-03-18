В Кузбассе пройдет состязание стоматологов-ортопедов

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-18T13:31:43+03:00

Студенты должны будут оказать первую помощь и показать навыки в изготовлении зубных протезов Фото: Валентина РОГАЧЕВА

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В Кемерове 19 марта пройдут соревнования стоматологов-ортопедов в рамках Всероссийской олимпиады профмастерства студентов среднего профобразования. Площадкой для состязаний станет Кемеровский областной медицинский колледж.

Как отметили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области, цель олимпиады – выявить наиболее одаренных и талантливых студентов для дальнейшего развития их профессиональной компетентности.

Для участников организаторы подготовили целый комплекс испытаний - сдать теорию и практику: оказать первую помощь и показать навыки в изготовлении зубных протезов.

Победитель регионального этапа конкурса будет представлять Кузбасс на Всероссийской олимпиаде.

Церемония открытия пройдет в Кемеровском областном медицинском колледже 19 марта в 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU