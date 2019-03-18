В Кузбассе пройдет состязание стоматологов-ортопедов
В Кемерове 19 марта пройдут соревнования стоматологов-ортопедов в рамках Всероссийской олимпиады профмастерства студентов среднего профобразования. Площадкой для состязаний станет Кемеровский областной медицинский колледж.
Как отметили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области, цель олимпиады – выявить наиболее одаренных и талантливых студентов для дальнейшего развития их профессиональной компетентности.
Для участников организаторы подготовили целый комплекс испытаний - сдать теорию и практику: оказать первую помощь и показать навыки в изготовлении зубных протезов.
Победитель регионального этапа конкурса будет представлять Кузбасс на Всероссийской олимпиаде.
Церемония открытия пройдет в Кемеровском областном медицинском колледже 19 марта в 9.00.
ИСТОЧНИК KP.RU