2019-03-18T13:44:18+03:00
Общество

«Замечания есть»: Илья Середюк проверил, как чистят снег в Кемерове

Глава города побывал в деревне Красной
Екатерина РОМАНОВА
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«Замечания есть»: Илья Середюк проверил, как чистят снег в Кемерове. Фото: Instagram Ильи Середюка.«Замечания есть»: Илья Середюк проверил, как чистят снег в Кемерове. Фото: Instagram Ильи Середюка.
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Илья Середюк вместе с подрядчиком, ответственным за уборку снега, в понедельник, 18 марта, выехал в деревню Красную. Здесь он проверил состояние дорог.

Как отметил глава города Кемерово, немало нареканий на работу коммунальщиков поступает из деревни Красной. Ее жители активно пишут в социальных сетях, что по дорогам невозможно при проехать, ни пройти.

- Проверили состояние дорог. Действительно есть замечания, написал в своем аккаунте Instagram Илья Середюк. - Начальнику территориального управления Рудничного района Александру Прудко поручено усилить работу, в течение суток привести все дороги в нормальное состояние.

Сейчас, по словам Ильи Середюка, в деревне работают четыре единицы техники.

На дорогах деревни Красной работают четыре единицы техники. Фото: Instagram Ильи Середюка.

На дорогах деревни Красной работают четыре единицы техники. Фото: Instagram Ильи Середюка.

Кемеровчане заметили, что после того, как глава города лично стал ездить по разным районам и улицам, дороги стали чистить активнее.

- Может, на Южный в частный сектор с такой проверкой тоже заедете? А то чистят только центральные улицы и те, которые с главной дороги видно, - попросил один из подписчиков мэра.

- Назовите конкретно улицу, заеду, - пообещал глава города.

После этого кемеровчане назвали улицы, которые, по их мнению, нуждаются в особом внимании: Пролетарская, Вольная, 15-ая линия, Левобережная, Юрия Смирнова, Кошевого, Абызова, Орджоникидзе… Также горожане попросили обратить внимание на уборку мусора и наличие мусорных контейнеров, особенно в частном секторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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