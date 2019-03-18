2019-03-18T13:56:34+03:00
Происшествия

Пьяный новокузнечанин избил работницу автомойки

Пострадавшей оказалась супруга дебошира
Екатерина БОРМОТОВА
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Женщину госпитализировалиЖенщину госпитализировалиФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали дебошира, который избивал сотрудницу автомойки. Оказалось, что налетчик и его жертва – супруги.

Ночью к бойцам обратился местный житель. Он сообщил, что на ближайшей автомойке пьяный мужчина избивает сотрудницу организации. Информация подтвердилась. Агрессивного новокузнечанина бойцы нашли на втором этаже заведения – он бил женщину по лицу.

Оказалось, что 30-летний мужчина напал на свою супругу в ходе семейного конфликта. 32-летнюю горожанку госпитализировали, а ее мужа передали сотрудникам полиции, рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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