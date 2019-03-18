Пьяный новокузнечанин избил работницу автомойки
Пострадавшей оказалась супруга дебошира
Женщину госпитализировалиФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали дебошира, который избивал сотрудницу автомойки. Оказалось, что налетчик и его жертва – супруги.
Ночью к бойцам обратился местный житель. Он сообщил, что на ближайшей автомойке пьяный мужчина избивает сотрудницу организации. Информация подтвердилась. Агрессивного новокузнечанина бойцы нашли на втором этаже заведения – он бил женщину по лицу.
Оказалось, что 30-летний мужчина напал на свою супругу в ходе семейного конфликта. 32-летнюю горожанку госпитализировали, а ее мужа передали сотрудникам полиции, рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU