2019-03-18T15:41:05+03:00
Общество

Илья Середюк пересадил чиновника с джипа на легковушку

Глава города предложил на себе испытать прелести нечищеных дорог
Редакция "КП"
Поделиться:
Илья Середюк пересадил чиновника с джипа на легковушку. Фото: Instagram Ильи Середюка.Илья Середюк пересадил чиновника с джипа на легковушку. Фото: Instagram Ильи Середюка.
Изменить размер текста:

Во время объезда Кемерова глава города проверил, как чистятся от снега дороги в частном секторе города. Возмущенный глубокой снежной колеей, Илья Середюк предложил подрядчику пересесть с джипа на легковушку, чтобы испытать на себе все прелести нечищеных дорог.

Илья Середюк пересадил чиновника с джипа на легковушку..Видео: Instagram Ильи Середюка

Нечищеная узкая дорога, снежные бугры и ямы, колея, из которой некоторые автомобили могут и не выбраться – все это увидел в деревне Красной Илья Середюк.

- Я специально пригнал Lada Granta для того, чтобы вы попробовали пересесть со своего джипа на автомобиль с низким клиренсом и проехать по этой колее и не оставить там бампер. Работу надо усилить! – отчитал подрядчика Илья Середюк.

Тому ничего не оставалось, как согласиться с тем, что необходимо тщательно и максимально быстро очищать от снега дороги. К слову, сегодня в деревне красной работают четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный новокузнечанин избил работницу автомойки
«Замечания есть»: Илья Середюк проверил, как чистят снег в Кемерове
В Кузбассе пройдет состязание стоматологов-ортопедов
18-летний кузбассовец в одиночку задержал магазинного вора
Суд решит судьбу еще четверых фигурантов дела «Зимней вишни»
Арестованный за халатность замглавы Белова вернулся в свое кресло
Сергей Цивилев поставил «двойку» главе Ленинска-Кузнецкого за нечищеные дороги
Мороженое с кишечной палочкой продавали в Кузбассе
На пост директора Беловской ГРЭС назначен Петр Данейко
Наркомана с двумя пакетами марихуаны задержали в Анжеро-Судженске
Когда начнется навигация-2019 в Кузбассе
На кемеровском перекрестке отключат светофоры
Междуреченцы жалуются на горы мусора на контейнерных площадках
Кемеровчанин отсудил у сауны четверть миллиона за ожоги
Секс и пирожки: новокузнецкая пекарня завлекает посетителей необычной рекламой
В Новокузнецке разыскивают пропавшую Инну Сергееву
К памятному камню возле «Зимней вишни» кемеровчане несут цветы и игрушки
«Утратили доверие»: Илья Середюк рассказал о ситуации с уборкой снега в Кемерове
Куда ехала попавшая в Новокузнецке в ДТП пожарная машина
Легковушка протаранила пожарный автомобиль возле новокузнецкого вокзала
Погода в Кузбассе 18 марта: небольшой снег и гололедица
Губернатор Кузбасса раскритиковал уборку снега в Кемерове
«И тебя посчитали!»: Кемеровские автобусы научились узнавать пассажиров
«Это правильный червячок!»: Кузбассовцы в соцсетях обсуждают находку в школьном компоте
Коптер над Кемеровом: Состояние кровель проверяют с высоты