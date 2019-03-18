СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-18T15:41:05+03:00

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Во время объезда Кемерова глава города проверил, как чистятся от снега дороги в частном секторе города. Возмущенный глубокой снежной колеей, Илья Середюк предложил подрядчику пересесть с джипа на легковушку, чтобы испытать на себе все прелести нечищеных дорог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="250" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/697841" frameborder="0"></iframe> Илья Середюк пересадил чиновника с джипа на легковушку..Видео: Instagram Ильи Середюка

Нечищеная узкая дорога, снежные бугры и ямы, колея, из которой некоторые автомобили могут и не выбраться – все это увидел в деревне Красной Илья Середюк.

- Я специально пригнал Lada Granta для того, чтобы вы попробовали пересесть со своего джипа на автомобиль с низким клиренсом и проехать по этой колее и не оставить там бампер. Работу надо усилить! – отчитал подрядчика Илья Середюк.

Тому ничего не оставалось, как согласиться с тем, что необходимо тщательно и максимально быстро очищать от снега дороги. К слову, сегодня в деревне красной работают четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU