Илья Середюк пересадил чиновника с джипа на легковушку
Во время объезда Кемерова глава города проверил, как чистятся от снега дороги в частном секторе города. Возмущенный глубокой снежной колеей, Илья Середюк предложил подрядчику пересесть с джипа на легковушку, чтобы испытать на себе все прелести нечищеных дорог.
Илья Середюк пересадил чиновника с джипа на легковушку..Видео: Instagram Ильи Середюка
Нечищеная узкая дорога, снежные бугры и ямы, колея, из которой некоторые автомобили могут и не выбраться – все это увидел в деревне Красной Илья Середюк.
- Я специально пригнал Lada Granta для того, чтобы вы попробовали пересесть со своего джипа на автомобиль с низким клиренсом и проехать по этой колее и не оставить там бампер. Работу надо усилить! – отчитал подрядчика Илья Середюк.
Тому ничего не оставалось, как согласиться с тем, что необходимо тщательно и максимально быстро очищать от снега дороги. К слову, сегодня в деревне красной работают четыре единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU