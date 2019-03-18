2019-03-18T17:26:25+03:00
Общество

Первый электробус вышел на линию в Новокузнецке

На время тестирования электробусы будут ходить по четырем маршрутам
Екатерина РОМАНОВА
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Первый электробус вышел на линию в Новокузнецке. Фото: Instagram Сергея Кузнецова.Первый электробус вышел на линию в Новокузнецке. Фото: Instagram Сергея Кузнецова.
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В Новокузнецке запустили первый электробус. Помимо того, что он может преодолевать до 30 километров без контактной сети, новый троллейбус оснащен системой «Умный транспорт».

Главва Новокузнецка презентует новые троллейбусы..Видео: Instagram Сергея Кузнецова

Два троллейбуса, прибывшие в Новокузнецк, уже вышли на линии. Сейчас они работают в тестовом режиме, и в течение некоторого времени будут обслуживать маршруты №3, 5, 6, и 6А. не исключено, что уже в этом году еще несколько новых троллейбусов прибудут в Новокузнецк.

-Будем планировать это сделать в текущем году, чтобы организовать удлиненные маршруты, например до проходной ЗСМК, Аглофабрики или Советской площади, но главная цель – Новоильинский район, - сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Троллейбусы ориентированы на работу в суровых сибирских условиях: аккумуляторы, позволяющие автономно преодолевать до 30 километров, разрабатывались в Новосибирске. Здесь имеется система «Умный транспорт», которая подсчитывает пассажиропоток, оснащена системой видеонаблюдения, установлены оборудование для слабовидящих, кондиционер, USB-зарядные устройства и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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