Первый электробус вышел на линию в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-18T17:26:25+03:00

На время тестирования электробусы будут ходить по четырем маршрутам

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В Новокузнецке запустили первый электробус. Помимо того, что он может преодолевать до 30 километров без контактной сети, новый троллейбус оснащен системой «Умный транспорт».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/697871" frameborder="0"></iframe> Главва Новокузнецка презентует новые троллейбусы..Видео: Instagram Сергея Кузнецова

Два троллейбуса, прибывшие в Новокузнецк, уже вышли на линии. Сейчас они работают в тестовом режиме, и в течение некоторого времени будут обслуживать маршруты №3, 5, 6, и 6А. не исключено, что уже в этом году еще несколько новых троллейбусов прибудут в Новокузнецк.

-Будем планировать это сделать в текущем году, чтобы организовать удлиненные маршруты, например до проходной ЗСМК, Аглофабрики или Советской площади, но главная цель – Новоильинский район, - сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Троллейбусы ориентированы на работу в суровых сибирских условиях: аккумуляторы, позволяющие автономно преодолевать до 30 километров, разрабатывались в Новосибирске. Здесь имеется система «Умный транспорт», которая подсчитывает пассажиропоток, оснащена системой видеонаблюдения, установлены оборудование для слабовидящих, кондиционер, USB-зарядные устройства и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU