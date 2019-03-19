На разрезе в Киселевске столкнулись два грузовика

СЕГОДНЯ 04:25 2019-03-19T07:24:22+03:00

Фото и видео серьезной аварии появились в Сети [видео]

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В Киселевске на технологической дороге столкнулись два грузовика. По данным очевидцев, водители не получили серьезных травм.

Фотографии и видео серьезной аварии появились вечером 18 марта в социальных сетях. Автор сообщил, что ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на разрезе в Киселевске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/697942" frameborder="0"></iframe> ДТП на разрезе в Киселевске.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

На кадрах видно, что одна из машин, Scania, значительно разбита. Судя по видео, водителя данного автомобиля деблокировали спасатели. На месте также работала бригада скорой помощи.

Очевидцы сообщили, что водители не получили серьезных травм. Обстоятельства ДТП уточняются.

На месте работала бригада скорой помощи Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU