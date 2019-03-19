2019-03-19T07:24:22+03:00
Происшествия

На разрезе в Киселевске столкнулись два грузовика

Фото и видео серьезной аварии появились в Сети [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Водителя автомобиля SCANIA деблокировали спасатели Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Водителя автомобиля SCANIA деблокировали спасатели Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Киселевске на технологической дороге столкнулись два грузовика. По данным очевидцев, водители не получили серьезных травм.

Фотографии и видео серьезной аварии появились вечером 18 марта в социальных сетях. Автор сообщил, что ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на разрезе в Киселевске.

ДТП на разрезе в Киселевске.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

На кадрах видно, что одна из машин, Scania, значительно разбита. Судя по видео, водителя данного автомобиля деблокировали спасатели. На месте также работала бригада скорой помощи.

Очевидцы сообщили, что водители не получили серьезных травм. Обстоятельства ДТП уточняются.

На месте работала бригада скорой помощи Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

На месте работала бригада скорой помощи Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24