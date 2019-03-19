ВАЗ разорвало на куски после столкновения с грузовиком под Шерегешем

СЕГОДНЯ 04:59 2019-03-19T07:26:24+03:00

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В Кемеровской области днем 18 марта произошло смертельное ДТП. Под Шерегешем столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик MAN.

Авария произошла до полудня. Водитель легковушки двигался на высокой скорости, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовик. В результате столкновения погиб пассажир ВАЗа, который ехал на переднем сиденье.

По словам очевидцев, грузовик пытался избежать столкновения Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- 19-летний водитель отечественной машины и две его пассажирки 18 и 19 лет получили травмы, - рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Судя по фото, которые были опубликованы в социальных сетях, водитель не был пристегнут ремнями безопасности. Комментаторы отметили, что водителю повезло - выжил чудом.

ИСТОЧНИК KP.RU