Стали известны имена лауреатов премии «Авант-ПЕРСОНА 2019»

СЕГОДНЯ 05:35 2019-03-19T05:35:18+03:00

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В Кузбассе эксперты выбрали 15 лауреатов премии «Авант-ПЕРСОНА 2019». На сайте премии идет голосование за победителя, которому достанется приз зрительских симпатий.

Имена победителей в номинациях «Событие/ Проект», «Компания», «Предприниматель», которые были определены в результате экспертного голосования, будут названы на ежегодном Торжественном приеме, посвященном Дню рождения «Аванта». Он состоится 21 марта в кемеровском ресторане «Прованс». А пока, до 12.00 20 марта можно проголосовать за победителя номинации «Авант-ПЕРСОНА. Приз зрительских симпатий».

Проект «Авант-ПЕРСОНА» реализуется группой изданий «Авант» восьмой год. Цель премии – представить компании, которые работают в регионе и способствуют его развитию. Генеральным информационным партнером проекта является Региональный Медиахолдинг Кузбасс (СТС -Кузбасс", газета "Кузбасс", "10 канал", газета "Комсомольская правда", радио "Кузбасс FM").

ИСТОЧНИК KP.RU