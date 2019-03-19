Парковку в центре Кемерова сделают платной

СЕГОДНЯ 05:57 2019-03-19T06:17:14+03:00

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Парковка в центре Кемерова станет платной. Такое решение приняли депутаты горсовета.

Кемеровские депутаты приняли программу развития транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации до 2032 года. Она предусматривает создание платных парковок.

Специалисты подчитали, что в Кемерове насчитывается более 180 тысяч легковых автомобилей и 23 тысячи – грузовых, а также 3,7 тысяч автобусов. На весь этот транспорт есть только 115 тысяч парковочных мест, без учета дворов.

В центре города появятся две платные зоны парковки

Чтобы навести порядок в центре города, власти решили организовать платные парковки. Первая будет находиться в границах между Искитимкой и Кузнецким проспектом, а также между Томью и Красноармейской улицей. Известно, что эта парковка будет самая дорогая. Вторая платная парковка будет примыкать к первой. Она будет ограничена проспектом Ленина, улицей Красноармейской и Кузнецким проспектом.

Этот проект планируют реализовать в 2019-2020 году. На установку знаков и прочую организацию потратят 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU