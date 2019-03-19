ВТБ в Кузбассе подключил к Единой биометрической системе 6 офисов

СЕГОДНЯ 06:29 2019-03-19T06:29:35+03:00

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Новым оборудованием оснащены отделения банка по адресам: в Кемерове на Д. Бедного, 1 и Шахтеров, 95; в Новокузнецке на Орджоникидзе, 29 и Кирова, 97; в Ленинске-Кузнецком на Ленина, 50 и Кирова, 67. В целом по стране банк обеспечил сбор данных клиентов в рамках Единой биометрической системы в 270 отделениях во всех регионах присутствия банка в России.

Для того, чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг (эту процедуру можно совершить в офисе банка). Далее с помощью специального оборудования клиента фотографируют и записывают его голос. После проверки полученные данные поступают в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.

- В настоящее время мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Это, безусловно, повысит доступность банковских услуг жителям и в отдаленных населенных пунктах, - отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU