2019-03-19T08:00:42+03:00
Общество

Жительница Кузбасса получила 300 тысяч рублей за перелом ноги

Женщина поскользнулась на улице
Кирилл ЧАЩИН
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Собственник дома, который не убирал лед, должен будет выплатить компенсациюСобственник дома, который не убирал лед, должен будет выплатить компенсациюФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Междуреченске женщина отсудила больше 300 тысяч рублей у владельца дома, возле которого поскользнулась. Горожанка сломала ногу.

Инцидент произошел в апреле 2018 года во дворе дома № 10 по улице Юности. Подходя к крыльцу здания, горожанка поскользнулась и упала. В результате женщина получила сложный перелом ноги.

После случившегося пострадавшая потребовала от собственника здания компенсации физического и морального вреда. Однако владелец дома отказался платить. Тогда она обратилась в суд с исковым требованием. Суд решил, что собственник здания недолжным образом содержал прилегающую территорию. В пользу пострадавшей было решено взыскать 226 тысяч рублей утраченного заработка и 80 тысяч морального вреда, а также 15 тысяч компенсации расходов на юридические услуги.

Ответчик обжаловал решение, однако Кемеровский областной суд оставил его без изменений, рассказали в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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