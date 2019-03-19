Пострадал ребенок: в Кузбассе перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-19T09:35:33+03:00

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В Анжеро-Судженске в результате ДТП перевернулась легковушка. По словам очевидцев, пострадала женщина и ребенок.

Как отмечают пользователи соцсети, авария произошла во вторник, около 11.00. На опубликованных в сети кадрах видно, что легковой автомобиль перевернулся на крышу.

«Только что проезжали мимо с мужем... Машина перевернута... С одной стороны женщина на дороге лежала, а по другую сторону - девочка в розовом пальто... Людей было много, но возле них никого. Навстречу ехали две машины скорой помощи…» - написала в сети Ирина Куликова.

ИСТОЧНИК KP.RU