Пострадал ребенок: в Кузбассе перевернулась легковушка
В Сети появилась фотография с места ДТП
Обстоятельства ДТП выясняют полицейские. Фото: "ВКонтакте"
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В Анжеро-Судженске в результате ДТП перевернулась легковушка. По словам очевидцев, пострадала женщина и ребенок.
Как отмечают пользователи соцсети, авария произошла во вторник, около 11.00. На опубликованных в сети кадрах видно, что легковой автомобиль перевернулся на крышу.
«Только что проезжали мимо с мужем... Машина перевернута... С одной стороны женщина на дороге лежала, а по другую сторону - девочка в розовом пальто... Людей было много, но возле них никого. Навстречу ехали две машины скорой помощи…» - написала в сети Ирина Куликова.
ИСТОЧНИК KP.RU