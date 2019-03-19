В Кемерове горел торговый павильон

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-19T09:37:52+03:00

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В Кемерове, на проспекте Ленина, напротив цирка, 19 марта загорелся торговый павильон. Пожар тушили семь человек.

Сигнал поступил в противопожарную службу МЧС в 5.23. На место незамедлительно выехали две пожарные машины и семь спасателей. Пожар был локализован в 5.33, а в 5.35 возгорание было окончательно ликвидировано.

Как рассказали в ведомстве, в результате возгорания в павильоне обгорели электроприборы. Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU