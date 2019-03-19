Новокузнецкий охотник на женщин хранил в ванне труп

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-19T09:42:00+03:00

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Житель Новокузнецка, который нападал на женщин, хранил в своей ванне труп приятеля. Мужчину он зарезал во время пьяной ссоры.

В Новокузнецке судят 48-летнего рецидивиста за убийство и серию нападений на женщин. В ноябре 2018 года в полицию обратилась женщина, которую на улице избил и ограбил неизвестный. Нападение произошло на 40 лет ВЛКСМ. В этот же вечер грабитель набросился на еще одну горожанку. Когда жертва начала отбиваться, он ударил ее ножом в шею. Затем он взял сумку и сотовый телефон и ушел. Женщину госпитализировали, врачам удалось ее спасти.

После сообщений о нападениях полицейские начали искать преступника. Вскоре оперативники установили личность злоумышленника и его адрес. Чтобы попасть в квартиру подозреваемого, оперативник забрался в жилище через балкон по пожарной лестнице. Разыскиваемый был дома и не стал оказывать сопротивления. Он признался в нападениях на женщин. Кроме того, новокузнечанин сказал, что хранит в ванне труп своего приятеля. Его он зарезал во время пьяной ссоры.

Сейчас судом в отношении мужчины рассматривается уголовное дело по статьям «убийство» и «разбой». Обвиняемый признал свою вину, отмечает Nk-tv.

ИСТОЧНИК KP.RU