2019-03-19T10:35:31+03:00
Общество

В Междуреченске проходит съезд угольщиков

В нем участвует Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВАКирилл ЧАЩИН
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В съезде угольщиков участвуют около 400 человекВ съезде угольщиков участвуют около 400 человекФото: Екатерина РОМАНОВА
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Во вторник в Междуреченске проходит Всероссийский съезд угольщиков, посвященный промышленной безопасности. Совещание открыл Сергей Цивилев.

Отметим, что съезд был назначен на 40-й день с момента трагедии на разрезе «Распадский», где перевернулся КамАЗ с рабочими. Шесть человек погибли, еще 18 - пострадали.

Совещание с участием порядка 400 делегатов открыл Сергей Цивилев. Губернатор отметил, что сейчас на первый план в ЧП выходит человеческий фактор, чтобы это изменить, нужно ответственно относиться к делу, промбезопасности.

- Мы должны учиться на общих ошибках, а не на собственных, стать единым коллективом угольщиков России, - сказал Сергей Цивилев.

На съезде участники обсудят состояние промышленной безопасности на угледобывающих и горнорудных предприятиях, изучат ситуации, приводящие к авариям на угольных предприятиях, обменяются опытом в сфере промышленной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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