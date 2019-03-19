В Междуреченске проходит съезд угольщиков
Во вторник в Междуреченске проходит Всероссийский съезд угольщиков, посвященный промышленной безопасности. Совещание открыл Сергей Цивилев.
Отметим, что съезд был назначен на 40-й день с момента трагедии на разрезе «Распадский», где перевернулся КамАЗ с рабочими. Шесть человек погибли, еще 18 - пострадали.
Совещание с участием порядка 400 делегатов открыл Сергей Цивилев. Губернатор отметил, что сейчас на первый план в ЧП выходит человеческий фактор, чтобы это изменить, нужно ответственно относиться к делу, промбезопасности.
- Мы должны учиться на общих ошибках, а не на собственных, стать единым коллективом угольщиков России, - сказал Сергей Цивилев.
На съезде участники обсудят состояние промышленной безопасности на угледобывающих и горнорудных предприятиях, изучат ситуации, приводящие к авариям на угольных предприятиях, обменяются опытом в сфере промышленной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU