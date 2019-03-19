2019-03-19T12:21:37+03:00
Общество

Сталина на вас нет: коммунисты Новокузнецка хотят установить в городе бюст вождя

Они просят мэра выделить место под скульптуру
Ирина АВТУШКО
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Коммунисты просят помощи у мэра НовокузнецкаКоммунисты просят помощи у мэра Новокузнецка
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Новокузнецкие коммунисты вновь выступили с предложением установить в городе бюст Сталина. Соответствующее письмо 18 марта они направили мэру Сергею Кузнецову.

В послании коммунисты ссылаются на законодательство, в соответствии с которым решение о благоустройстве, в том числе об установке скульптур и малых архитектурных форм, принимается местными властями, и просят главу города выделить место для размещения бюста.

Также в качестве примера положительной реакции местных властей на подобные инициативы коммунисты упоминают мэра Новосибирска Анатолия Локтя, решением которого в городе 15 марта появился бюст Иосифа Сталина.

Отметим, что с инициативой установить в Новокузнецке бюст вождю коммунисты выступают не впервые. Аргументом служит тот факт, что именем Сталина город назывался с 1932 по 1961 год, он же приложил усилия для строительства промышленности и инфраструктуры Новокузнецка. Ранее аналогичные просьбы уже звучали, местные активисты собирали подписи у горожан, однако до конкретных решений дело не дошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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