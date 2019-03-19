2019-03-19T12:29:43+03:00
Общество

В Кузбассе стало больше опасных погодных явлений

Об этом рассказали синоптики
Екатерина БОРМОТОВА
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К опасным природным явлениям относятся засуха, шквалистый ветер, сильный продолжительный туманК опасным природным явлениям относятся засуха, шквалистый ветер, сильный продолжительный туман
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В прошлом году Западная Сибирь вышла на первое место среди регионов по числу опасных погодных явлений. В Кузбассе их количество тоже увеличилось.

- Западная Сибирь все время держала второе место после Северокавказского управления по числу опасных явлений. Но по анализу 2018 года выяснилось, что теперь мы занимаем первое место, - рассказала начальник Кемеровского гидрометцентра Раиса Бузунова.

К опасным природным явлениям относится засуха, гроза, сильный ветер, шквал, продолжительный туман, паводок, аномально высокая или низкая температура.

По данным метеорологов, в 2018 году в Западной Сибири было зафиксировано 151 опасное явление (в 2000 году такое количество было отмечено по всей России). В 2017 году в Сибири было 146 опасных явлений. Для сравнения, в Южном федеральном округе в 2018 году было 96 опасных явлений, в 2017-м - 91. Меньше всего опасных явлений на Дальнем Востоке - 89 и 79 соответственно.

На долю Кузбасса за 2018 год приходится 36 опасных природных явлений. Причем, по данным метеорологов, их число от года к году стремительно растет. Так, еще в 2016 году в Кемеровской области было зафиксировано всего 22 опасных природных явления, а в 2017-м- уже 30.

Всего же в России в прошлом году специалисты зафиксировали 590 опасных погодных явлений. Их рост специалисты связывают с изменениями климата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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