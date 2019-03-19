2019-03-19T13:30:23+03:00
Общество

В Кузбассе шахта-банкрот продает картины Никаса Сафронова

Стоимость работ составляет 20,5 миллиона рублей
Кирилл ЧАЩИН
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Предприятие продает семь работ художника. Фото: из Архива "КП"Предприятие продает семь работ художника. Фото: из Архива "КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Обанкротившееся кузбасское предприятие ОАО «Шахта «Заречная» снова выставило на торги картины известного российского художника Никаса Сафронова. Угольщики хотят продать семь работ живописца за 20,5 миллиона рублей.

Шахта «Заречная» выставила на аукцион семь произведений Никаса Сафронова, в том числе работы «Америка», «Из истории», «Мужской портрет» и «Портрет Софи Лорен». Стоимость картин начинается от полутора миллионов рублей и достигает четырех миллионов.

Помимо картин ОАО «Шахта «Заречная» продает за 26,3 миллиона рублей турбазу в Белове и за 11 миллионов - турбазу в Зеленогорске. Кроме того, предприятие выставило на торги 19 квартир в Полысаеве стоимостью порядка 30 миллионов рублей. Стоимость всех лотов составила около 90 миллионов рублей. Прием заявок на участие в аукционе стартовал 18 марта, продлится он до 22 апреля.

Отметим, что Никас Сафронов несколько раз проводил выставки в Кузбассе и даже дарил картины губернатору. Аман Тулеев позже продавал подаренные работы на благотворительных аукционах.

Шахта «Заречная» была признана банкротом в конце 2017 года. В октябре 2018-го предприятие уже выставляло имущество, в том числе картины Сафронова, на продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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