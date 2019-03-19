2019-03-19T13:33:21+03:00
Общество

Новокузнечанин незаконно учил детей карате

Мужчину оштрафовали
Екатерина БОРМОТОВА
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Новокузнечанин учил детей каратэ, не оформив ИП Фото: pixabay.comНовокузнечанин учил детей каратэ, не оформив ИП Фото: pixabay.com
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В Новокузнецке наказали местного жителя, который проводил незаконные занятия по карате для школьников. Нарушения выявила прокуратура.

Специалисты установили, что горожанин шесть месяцев оказывал платные услуги по занятиям карате для несовершеннолетних без регистрации деятельности.

Как сообщает city-n со ссылкой на прокуратуру Новольинского района, молодой человек осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с 14 марта по 12 сентября прошлого года. С родителями школьников, которые ходили на занятия, он заключал договоры от имени индивидуального предпринимателя, хотя не имел такого статуса. Оплату новокузнечанин получал наличными деньгами.

Материалы проверки и дела об административном правонарушении были переданы мировому судье, который признал тренера виновным и наказал штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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