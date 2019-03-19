2019-03-19T13:32:29+03:00
Происшествия

Ленивый кузбассовец избил сожительницу до смерти

Мужчина не хотел идти в магазин
Кирилл ЧАЩИН
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Житель Кузбасса избил свою сожительницу, которая не захотела идти в магазин за выпивкой. Женщина пролежала два дня и умерла.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, инцидент произошел в Мариинском районе. Вечером 63-летний местный житель выпивал вместе со своей 55-летней сожительницей. Когда алкоголь закончился, мужчина решил отправить за бутылкой женщина. Однако она отказалась, после чего сожитель ее избил.

«После таких аргументов потерпевшая смогла дойти только до кровати, где пролежала два дня, после чего она умерла. Только после того как сожительница перестала подавать признаки жизни, обвиняемый обратился за помощью», – рассказали в Следственном комитете.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина скончалась от черепно-мозговой травмы. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека». Обвиняемый признал вину. Дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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