Кузбассовцы смогут следить за сносом опасного недостроя

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-19T14:21:15+03:00

К 1 апреля на сайте областной администрации появится список всех зданий, которые будут снесены

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В Кемеровской области окончательно решат вопрос с недостроенными зданиями. Уже к 1 апреля на сайте администрации региона появится список сооружений, которые должны снести.

Специалисты проанализировали все недостроенные здания, которые имеются в Кузбассе. Оказалось, что часть из них можно достроить и ввести в эксплуатацию, что и будет сделано в дальнейшем. Среди таких недостроев - больница в Междуреченске, школа № 81 в Новокузнецке и детский сад в Анжеро-Судженске.

- По всем таким объектам, в том числе домам обманутых дольщиков, мы закончим строительство и введем сооружения в эксплуатацию, - рассказал губернатор.

Другая часть объектов незавершенного строительства будет демонтирована. В настоящее время только в Кемерове насчитывается 62 таких сооружения - все они представляют опасность для жизни горожан и будут снесены. В их числе заброшенные корпуса заводов, детские сады.

Как отметил губернатор, список всех объектов, которые подлежат демонтажу, появится на сайте областной администрации до 1 апреля. Также здесь будет указана дата сноса.

- Таким образом, мы все будем следить, насколько своевременно выполняются работы в этой области, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU