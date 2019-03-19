Кузбассовцы смогут следить за сносом опасного недостроя
В Кемеровской области окончательно решат вопрос с недостроенными зданиями. Уже к 1 апреля на сайте администрации региона появится список сооружений, которые должны снести.
Специалисты проанализировали все недостроенные здания, которые имеются в Кузбассе. Оказалось, что часть из них можно достроить и ввести в эксплуатацию, что и будет сделано в дальнейшем. Среди таких недостроев - больница в Междуреченске, школа № 81 в Новокузнецке и детский сад в Анжеро-Судженске.
- По всем таким объектам, в том числе домам обманутых дольщиков, мы закончим строительство и введем сооружения в эксплуатацию, - рассказал губернатор.
Другая часть объектов незавершенного строительства будет демонтирована. В настоящее время только в Кемерове насчитывается 62 таких сооружения - все они представляют опасность для жизни горожан и будут снесены. В их числе заброшенные корпуса заводов, детские сады.
Как отметил губернатор, список всех объектов, которые подлежат демонтажу, появится на сайте областной администрации до 1 апреля. Также здесь будет указана дата сноса.
- Таким образом, мы все будем следить, насколько своевременно выполняются работы в этой области, - добавил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU