ДТП с ребенком в Кузбассе: появились подробности аварии

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-19T15:11:30+03:00

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В Госавтоинспекции Кузбасса рассказали подробности аварии в Анжеро-Судженске, в которой пострадала женщина и ребенок. Сейчас они находятся в больнице.

Напомним, что авария произошла во вторник, около 11.00. После ДТП в соцсети появились фотографии перевернутой на крышу легковушки. Кроме того, очевидцы рассказали, что видели на месте лежащую женщину и ребенка.

- По предварительным данным, водитель Nissan AD при выполнении обгона совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla, который поворачивал налево. После удара автомобиль Nissan наехал на пешеходов, движущихся по встречной обочине, - рассказали в ГИБДД Кузбасса. - 71-летняя женщина и шестилетняя девочка были госпитализированы. Они находятся на лечении в стационаре.

Степень вины участников будет устанавливаться в ходе расследования. Известно, что оба водителя были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU