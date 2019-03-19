Сергей Кузнецов отстранил от должности своего заместителя за подделку подписи

СЕГОДНЯ 19:35 2019-03-19T20:50:07+03:00

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Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов отстранил от должности Андрея Федорчука, который ранее занимался вопросами взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС.

Сейчас в отношении Андрея Федорчука начато служебное расследование, которой занимается специально созданная в администрации города комиссия. Поводом для служебного расследования и отстранения от должности стали документы – акты выполненных работ на городском ковше отстойников в 2018 году. Как отметили технические специалисты, объем силовых отложений, указанных в документах, не соответствует фактической массе, находящейся в местах выгрузки.

Кроме того, оказалось, что подпись главы города, поставленная под документом – ненастоящая. Это подтвердила и подчерковедческая экспертиза.

В настоящее время Андрей Федорчук отстранен от должности.

ИСТОЧНИК KP.RU