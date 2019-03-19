В Шерегеше потерялся сноубордист из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 19:56 2019-03-19T19:56:32+03:00

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В Шерегеше потерялся 36-летний сноубордист из Санкт-Петербурга. Мужчина заблудился в лесу.

Инцидент произошел в понедельник, 18 марта, рассказали в пресс-службе Таштагольского района. В 14.45 поисково-спасательный отряд получил сообщение о том, что турист заблудился в лесу.

– Житель Санкт-Петербурга на сноуборде скатился с горы Мустаг в районе 3-го Ключа. На его поиски были направлены трое спасателей на снегоходе. В 16.15 туриста вывели из леса, – отметили администрации района.

Напомним, что в ноябре прошлого года четыре туристки из Красноярска также заблудились в районе водохранилища 3-й Ключ. Их нашли спасатели и невредимыми вывели из леса.

ИСТОЧНИК KP.RU