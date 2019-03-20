Житель Кузбасса изрезал продавца магазина

СЕГОДНЯ 03:05 2019-03-20T03:05:48+03:00

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В Ленинске-Кузнецком осудили рецидивиста, который с ножом напал на продавщицу магазина. Он порезал ей лицо, шею и грудь.

Сообщение о нападении на торговую точку произошло в июне прошлого года. Вечером неизвестный мужчина зашел в магазин и ударил работницу ножом по лицу, шее и груди. Затем грабитель выхватил из кассы выручку, а также забрал с витрины сигареты и зажигалки, а затем ушел. В результате нападения женщина получила легкий вред здоровью. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Грабителя полицейские задержали уже на следующее утро. Им оказался 41-летний ранее судимый местный житель. У него изъяли похищенные товар.

– Накануне разбоя обвиняемый употреблял спиртное в гостях у знакомого, затем нашел у того в жилище кухонный нож, обернул его в полотенце и отправился на улицу, чтобы раздобыть еще алкоголь. Увидев открытую дверь продуктового магазина, он вошел внутрь и совершил нападение, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

За разбойное нападение суд приговорил мужчину к четырем годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU