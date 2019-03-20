В Кемерове начали бороться с пылью на улицах
Илья Середюк рассказал об уборке дорог
Рабочие очищают тротуары и остановки от пыли. Фото: страница Ильи Середюка в «ВКонтакте»
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В Кемерове дорожники начали бороться с пылью на городских улицах. Илья Середюк рассказала об уборке дорог.
«Большинство дорог города освободились от льда и снега и первоочередная задача - убрать песок, который использовали зимой для обработки дорог. Чтобы в городе было меньше пыли, службы задействовали подметальные машины и уличные пылесосы, дорожники моют остановки и ограждения. Город постепенно переходит на весенний режим содержания улиц», – написал мэр на своей странице в соцсети.
Также накануне Илья Середюк проверил состояние улиц в Плешках. Глава города поручил завершить уборку улиц до конца дня.
ИСТОЧНИК KP.RU