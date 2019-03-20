«Город утопает в грязи»: Сергей Цивилев возмутился ситуацией в Мысках

СЕГОДНЯ 04:27 2019-03-20T04:29:04+03:00

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Сергей Цивилев возмутился обилием мусора возле контейнеров и неубранным снегом в Мысках. Губернатор поручил исправить ситуацию за три дня.

«По дороге на съезд угольщиков заехал в Мыски и взглянул на городские улицы. Хочу сказать, что город утопает в грязи — возле контейнеров много мусора, а убранный снег не вывозят. Поручил главе Мысков в трехдневный срок исправить ситуацию. Вижу, что схожие проблемы волнуют жителей разных территорий — обращения приходят отовсюду. В ближайшие дни отправимся с ревизией по северу Кузбасса. Хотелось бы увидеть там чистоту», – написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU