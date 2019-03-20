2019-03-20T06:06:05+03:00
Общество

«Вонючка, выходи!»: в Кузбассе кондуктор выгоняла пожилую женщину из автобуса

Видео инцидента появилось в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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Кондуктор выгоняет пожилую пассажирку из-за запаха. Кадр: "ВКонтакте"Кондуктор выгоняет пожилую пассажирку из-за запаха. Кадр: "ВКонтакте"
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В Белове кондуктор автобуса попросила пожилую пассажирку выйти из салона из-за ее запаха. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

На опубликованных в соцсети кадрах кондуктор автобуса заявила пожилой пассажирке, что не повезет ее дальше даже за 1000 рублей, потому что от нее «воняет». Женщина потребовала, чтобы пенсионерка покинула салон.

- Выходите, я вас не повезу. Вы воняете, вы грязная. Зачем в автобус сели? Вставайте, выходите! Я сейчас милицию вызову… Вонючка, выходи! Дышать невозможно, - говорит на видео кондуктор.

На крики кондуктора пассажирка ответила, что не понимает, чем от нее «воняет», и заверила, что на ней чистая одежда. Несмотря на угрозы женщина осталась на своем месте. Как закончился конфликт, неизвестно.

Кондуктор выгоняет пожилую пассажирку из-за запаха.

Большинство пользователей соцсети встали на сторону пассажирки, отметив, что старость нужно уважать, несмотря на то, был ли на самом деле запах или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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