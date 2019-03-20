«Вонючка, выходи!»: в Кузбассе кондуктор выгоняла пожилую женщину из автобуса
В Белове кондуктор автобуса попросила пожилую пассажирку выйти из салона из-за ее запаха. Очевидцы сняли произошедшее на видео.
На опубликованных в соцсети кадрах кондуктор автобуса заявила пожилой пассажирке, что не повезет ее дальше даже за 1000 рублей, потому что от нее «воняет». Женщина потребовала, чтобы пенсионерка покинула салон.
- Выходите, я вас не повезу. Вы воняете, вы грязная. Зачем в автобус сели? Вставайте, выходите! Я сейчас милицию вызову… Вонючка, выходи! Дышать невозможно, - говорит на видео кондуктор.
На крики кондуктора пассажирка ответила, что не понимает, чем от нее «воняет», и заверила, что на ней чистая одежда. Несмотря на угрозы женщина осталась на своем месте. Как закончился конфликт, неизвестно.
Кондуктор выгоняет пожилую пассажирку из-за запаха.
Большинство пользователей соцсети встали на сторону пассажирки, отметив, что старость нужно уважать, несмотря на то, был ли на самом деле запах или нет.
ИСТОЧНИК KP.RU