2019-03-20T08:11:08+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк в Кузбассе подготовился к посевной кампании

Кредитование сезонных полевых работ - один из приоритетов в деятельности Банка
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк является ключевым кредитором агропромышленного комплекса страны. Кредитование сезонных полевых работ является одним из приоритетов в деятельности Россельхозбанка. Принятые меры позволяющие обеспечить в текущем сезоне необходимые темпы и объемы финансирования данного направления, что будет способствовать своевременному и успешному проведению весенней кампании.

- C начала текущего года Кемеровский филиал уже выдал свыше 298 миллионов рублей на кредитование СПР, что на 38 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Кредиты выданы по льготной госпрограмме по ставке не выше 5 процентов. В текущем году Банк готов в полном объеме удовлетворить потребности сельхозпроизводителей в кредитных ресурсах на подготовку и проведение посевной, - отмечает директор Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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