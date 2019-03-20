2019-03-20T06:02:40+03:00
Общество

На какой улице Кемерова тяжелее всего дышать

Специалисты Кемеровского гидрометцентра назвали самую грязную улицу областного центра
Екатерина РОМАНОВА
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Специалисты Кемеровского гидрометцентра назвали самую грязную улицу областного центра.Специалисты Кемеровского гидрометцентра назвали самую грязную улицу областного центра.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Многие жалуются на то, что зимой в городе тяжело дышать. Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, на какой из улиц минувшей зимой было зафиксировано самое высокое содержание вредных веществ в воздухе.

Анализируя данные замеров, которые производились в Кемерове, специалисты Гидрометцентра пришли к выводу, что наибольшая концентрация вредных примесей в течение зимы наблюдалась в Центральном районе, в частности - на улице Соборной. Здесь - как и на других улицах - наблюдался смог. Его причиной, с одной стороны, стало отсутствие ветра. Из-за этого отработанные автомобильные газы, промышленные выбросы и дым от печей частного сектора не развеивались, а концентрировались в воздухе.

Раиса Бузунова, начальник Кемеровского гидрометцентра, отметила, что промышленные выбросы происходят на большой высоте и могут развеиваться даже при минимальном ветре, а вот дым от печей и автомобильные выбросы концентрируются внизу. Именно этими низкоуровневыми загрязнениями и вынуждены дышать кемеровчане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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