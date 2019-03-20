2019-03-20T07:40:34+03:00
Общество

По улицам Кемерова ходят осужденные с лопатами и метлами

Осужденные наводят порядок на улицах областного центра
Екатерина РОМАНОВА
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Осужденные наводят порядок на улицах областного центра. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.Осужденные наводят порядок на улицах областного центра. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.
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Кемеровские улицы становятся чище: на уборку снега, пыли и грязи вышли не только коммунальщики, но и осужденные с участка колонии-поселения ИК-43 Кемерова.

Метлы и лопаты в руках - вот орудие труда для тех, кто встал на путь исправления. Осужденные с участка кемеровской колонии-поселения чистят улицы областного центра. 20 человек очень быстро приводят в порядок тротуары. К слову, все они осуждены по «нетяжким» статьям, так что угрозы для общества не представляют. А вот пользу - несомненную - приносят. Накануне они убирали проспект Советский на участке от площади Советов до Кузнецкого проспекта, а в среду, 20 марта, выйдут на проспект Ленина.

- Такая практика уборки улиц существует во многих российских городах, - прокомментировал Павел Акуленко, начальник пресс-службы областного ГУФСИН. - Осужденные под надзором охраны по заказу администрации города чистят улицы. Все они трудоустроены, получают обычную заработную плату, у них есть обеденный перерыв.

В выигрыше остаются все: осужденные заняты работой, а город в то самое время, когда это особенно необходимо, становится чище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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