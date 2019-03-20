2019-03-20T08:03:42+03:00
Происшествия

В Кемерове горела автобаза с 40 автобусами

Пожар произошел на одном из автопредприятий города
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове горела автобаза с 40 автобусами. Фото: МЧС.В Кемерове горела автобаза с 40 автобусами. Фото: МЧС.
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Неисправность одного из автобусов чуть не привела к настоящей трагедии на одном из автотранспортных предприятий города. Вечером 19 марта на автобазе на проспекте Шахтеров произошел пожар.

Причиной пожара, из-за которого едва не пострадала вся автобаза, стала неисправность оборудования одного из автобусов ПАЗ - такую предварительную версию называют в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. Сигнал о пожаре поступил в 23.11, а полностью ликвидировать огонь удалось лишь в 23.36.

- На момент прибытия первого подразделения из гаражного бокса, где находились 40 автобусов, шел дым, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - В результате пожара обгорел автобус ПАЗ по всей площади. Еще у одного автобуса обгорело лакокрасочное покрытие и частично салон.

К слову, в ликвидации пожара участвовали 39 человек и 12 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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