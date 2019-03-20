2019-03-20T09:55:00+03:00
Происшествия

Кемеровчанин ради шутки поджег мужчину и избежал наказания

Преступление он совершил, еще будучи подростком
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанин ради шутки поджег мужчину и избежал наказанияКемеровчанин ради шутки поджег мужчину и избежал наказанияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жестокая шутка подростков обернулась для мужчины ожогами 20% тела. Парнишка же, поджегший незнакомого ему человека, смог избежать наказания за злую выходку.

В мае 2011 года тогда еще 15-летний подросток вместе с друзьями гулял по территории заброшенного цеха. Компания заметила мужчину: тот был настолько пьян, что не смог дойти до дома и улегся спать прямо на земле. Подросток предложил немного подшутить над спящим: набрал сухой травы и подложил ему под ноги. А потом поднес спичку. Трава мгновенно вспыхнула, огонь перекинулся на одежду. Приятели быстро его потушили и убежали с территории цеха.

Нетрезвый мужчина проснулся и смог добраться домой, лишь там родственники увидели обгоревшую одежду, которую тот не мог снять, а потом и ожоги. Мужчине вызвали скорую помощь, а позже диагностировали ожоги 20% тела.

По горячим следам преступников задержать не удалось. Лишь спустя семь лет, повторно изучая дело, следователи смогли установить личности причастных к преступлению. Главному «шутнику» сейчас 22 года. Он признался, что действительно поджег траву, но уверял, что она не могла так быстро разгореться.

- Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В связи с истечением сроков давности уголовного преследования он освобожден от отбытия наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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