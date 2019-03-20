2019-03-20T09:57:22+03:00
Общество

В Кузбассе появится новая награда

Ею будут награждать города
Кирилл ЧАЩИН
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Депутаты учредили новое почетное звание. Фото: СНДКОДепутаты учредили новое почетное звание. Фото: СНДКО
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Кузбасские депутаты учредили новую награду - звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Такую инициативу выдвинул Сергей Цивилев.

На 12-й сессии депутаты областного Совета приняли закон «О почетном звании Кемеровской области «Город трудовой доблести и воинской славы». Это звание получат города, в которых с июня 1941 по май 1945 года рабочие проявляли самоотверженность в труде, а призванные в войска горожане продемонстрировали примеры мужества и героизма.

- Круглосуточно в цехах заводов создавались танки, самолеты, артиллерийские установки, выпускались снаряды и патроны, обмундирование для бойцов. В госпиталях проходили лечение и реабилитацию сотни тысяч фронтовиков, военные училища готовили командный состав для армии. Считаю принятие закона очень важным шагом для сохранения исторической памяти, патриотического воспитания будущих поколений, уважения памяти наших отцов и дедов, ковавших Великую Победу на фронте и в тылу, - сказал председатель СНДКО Вячеслав Петров.

Отметим, что закон о почетном звании на рассмотрение внес губернатор Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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