2019-03-20T10:02:11+03:00
Общество

Сегодня в Кузбассе стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

20 марта выпускники сдадут географию и литературу
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Сегодня в Кузбассе стартовал досрочный период сдачи ЕГЭСегодня в Кузбассе стартовал досрочный период сдачи ЕГЭФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе 20 марта стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил департамент образования и науки Кемеровской области. Он продлится до 10 апреля.

На этот период будут открыты два пункта проведения экзаменов - в Кемерове, на базе школы № 33, и в Новокузнецке, на базе гимназии № 44. В первый день выпускникам предстоит сдать ЕГЭ по географии и литературе.

Как отметили в ведомстве, будут соблюдены все меры информационной безопасности: организовано видеонаблюдение в аудиториях, работа общественных наблюдателей и наблюдателей онлайн. В пунктах будут использованы технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях, а также сканирования бланков участников в ППЭ.

- Досрочный период ЕГЭ ориентирован в основном на участие выпускников прошлых лет. Как правило, они сдают ЕГЭ, чтобы улучшить уже имеющийся результат или сдать необходимые для поступления дополнительные предметы, - отметил начальник департамента Артур Чепкасов.

Следующий экзамен назначен на 22 марта, в этот день будут сдавать русский язык. Всего в досрочном периоде в Кемеровской области планируют принять участие 343 человека (2 - выпускники текущего года, 339 - выпускники прошлых лет, 1 - обучающийся СПО, 1 - не прошедший ГИА в прошлые годы).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе хулиганы битой угрожали семьей с ребенком
В Кузбассе появится новая награда
Кемеровчанин ради шутки поджег мужчину и избежал наказания
Россельхозбанк в Кузбассе подготовился к посевной кампании
В Кемерове горела автобаза с 40 автобусами
По улицам Кемерова ходят осужденные с лопатами и метлами
На какой улице Кемерова тяжелее всего дышать
«Вонючка, выходи!»: в Кузбассе кондуктор выгоняла пожилую женщину из автобуса
«Город утопает в грязи»: Сергей Цивилев возмутился ситуацией в Мысках
В Кемерове начали бороться с пылью на улицах
Житель Кузбасса изрезал продавца магазина
В Шерегеше потерялся сноубордист из Санкт-Петербурга
Сергей Кузнецов отстранил от должности своего заместителя за подделку подписи
ДТП с ребенком в Кузбассе: появились подробности аварии
Кузбассовцы смогут следить за сносом опасного недостроя
Ленивый кузбассовец избил сожительницу до смерти
Новокузнечанин незаконно учил детей карате
В Кузбассе шахта-банкрот продает картины Никаса Сафронова
В Кузбассе стало больше опасных погодных явлений
Сталина на вас нет: коммунисты Новокузнецка хотят установить в городе бюст вождя
Сергей Цивилев навестил пострадавших горняков
Кузбасские синоптики рассказали, какой будет погода в апреле