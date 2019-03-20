Сегодня в Кузбассе стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-20T10:02:11+03:00

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В Кузбассе 20 марта стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил департамент образования и науки Кемеровской области. Он продлится до 10 апреля.

На этот период будут открыты два пункта проведения экзаменов - в Кемерове, на базе школы № 33, и в Новокузнецке, на базе гимназии № 44. В первый день выпускникам предстоит сдать ЕГЭ по географии и литературе.

Как отметили в ведомстве, будут соблюдены все меры информационной безопасности: организовано видеонаблюдение в аудиториях, работа общественных наблюдателей и наблюдателей онлайн. В пунктах будут использованы технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях, а также сканирования бланков участников в ППЭ.

- Досрочный период ЕГЭ ориентирован в основном на участие выпускников прошлых лет. Как правило, они сдают ЕГЭ, чтобы улучшить уже имеющийся результат или сдать необходимые для поступления дополнительные предметы, - отметил начальник департамента Артур Чепкасов.

Следующий экзамен назначен на 22 марта, в этот день будут сдавать русский язык. Всего в досрочном периоде в Кемеровской области планируют принять участие 343 человека (2 - выпускники текущего года, 339 - выпускники прошлых лет, 1 - обучающийся СПО, 1 - не прошедший ГИА в прошлые годы).

ИСТОЧНИК KP.RU