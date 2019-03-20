2019-03-20T11:16:42+03:00
Происшествия

В Кузбассе хулиганы битой угрожали семье с ребенком

Инцидент произошел на железнодорожной станции
Кирилл ЧАЩИН
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Хулиганов по горячим следам задержали полицейские. Фото: pixabay.comХулиганов по горячим следам задержали полицейские. Фото: pixabay.com
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На железнодорожной станции в Юрге двое хулиганов угрожали семье с маленьким ребенком. Молодые люди замахивались на пассажиров бейсбольной битой.

Инцидент произошел рано утром на станции Юрга-2. Двое приятелей, уже замеченных ранее в криминале, выпивали прямо на станции. Там же находилась семья с малолетним ребенком. Сначала молодые люди стали приставать к пассажирам, оскорблять их. Затем они достали бейсбольную биту и начали угрожать расправой. Мать ребенка позвонила транспортным полицейским и попросила о помощи.

- Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и по горячим следам задержали двух местных жителей в возрасте 19 и 20 лет, - рассказали в ЛУ МВД по Кемеровской области.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Им грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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