2019-03-20T11:35:14+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса получил 10 лет тюрьмы за смерть соседа

Мужчина до смерти избил знакомого
Кирилл ЧАЩИН
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Жителя Киселевска приговорили к 10 годам строгого режима за смерть соседа. 24-летний кузбассовец жестоко избил мужчину.

Преступление произошло в мае 2018 года. Молодой человек выпивал в компании в одной из комнат в общежитии. Во время застолья сожительница одного из мужчин вышла в коридор, чтобы поговорить со знакомым. В это время осужденный спросил у соседа, почему он разрешает ей общаться с другими мужчинами наедине. Тот грубо ответил на критику, после чего молодой человек ударил его кулаком по лицу. Когда 31-летний мужчина упал, то агрессор начал пинать его по голове. В этот момент зашла девушка пострадавшего, помогла его поднять и отвела домой.

– Утром она обнаружила, что сожитель не подает признаков жизни, вызвала скорую помощь, прибывшие медицинские работники констатировали его смерть, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемый признал свою вину. Суд приговорил его к 10 года колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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