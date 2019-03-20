Житель Новокузнецка из мести заминировал ТЦ
Житель Новокузнецка сообщил о минировании торгового центра, чтобы отомстить работающей в нем матери. Она отказалась занять ему денег.
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в январе этого года 33-летний житель Новокузнецка сообщил о минировании одного из торговых центров в Новоильинском районе. Работавшие на месте кинологи не нашли взрывчатых веществ. Вскоре сотрудники ФСБ обнаружили телефонного террориста, а оперативники уголовного розыска - его задержали.
- На допросе он пояснил, что преступление совершил, разозлившись на свою мать, которая работает в этом торговом центре, за отказ одолжить деньги, - рассказали полицейские.
Суд приговорил мужчину к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком.
ИСТОЧНИК KP.RU