Житель Новокузнецка из мести заминировал ТЦ

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-20T12:45:55+03:00

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Житель Новокузнецка сообщил о минировании торгового центра, чтобы отомстить работающей в нем матери. Она отказалась занять ему денег.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в январе этого года 33-летний житель Новокузнецка сообщил о минировании одного из торговых центров в Новоильинском районе. Работавшие на месте кинологи не нашли взрывчатых веществ. Вскоре сотрудники ФСБ обнаружили телефонного террориста, а оперативники уголовного розыска - его задержали.

- На допросе он пояснил, что преступление совершил, разозлившись на свою мать, которая работает в этом торговом центре, за отказ одолжить деньги, - рассказали полицейские.

Суд приговорил мужчину к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU