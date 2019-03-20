Кемеровские детсады одержали победу на всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-20T13:15:34+03:00

Изменить размер текста: A A

На Всероссийском конкурсе имени Выготского сразу четыре детских сада из Кемерова добились признания. Их программы были признаны одними из лучших среди более чем десяти тысяч проектов.

Четыре детсада из Кемерова получат гранты на развитие программ благодаря победе во Всероссийском конкурсе имени Выготского. Коллектив детского сада № 155 представил программу «Волшебный клубок», которая направлена на развитие познавательных процессов у детей с помощью конструирования. Проект «Сделай добро - и мир станет лучше» детского сада № 150, направленный на то, чтобы научить детей доброте, состраданию, взаимовыручке, получил высокую оценку членов жюри. Среди победителей и проект детсада № 183 по рисованию на воде в технике эбру «Мир чудес».

Проект «Роль робототехники в охране окружающей среды: роботы на пользу экологии» детсада № 25 получил всеобщее признание в номинации «Цифровые технологии в дошкольном образовании». Как сообщает пресс-служба администрации Кемерова, все проекты получат грантовую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU