Кузбассовец обиделся на тестя и сжег его автомобиль

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-20T13:51:09+03:00

Теперь мужчина может лишиться свободы на пять лет

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Житель Ленинска-Кузнецкого после семейной ссоры решил немного выпустить пар и поджег автомобиль своего тестя.

26-летний житель Ленинска-Кузнецкого осенью 2018 года поругался со своими родственниками. Видимо, ссора была очень бурной, потому что когда он после нее вышел на улицу, то решил отомстить. Спустя некоторое время после конфликта обиженный мужчина облил бензином автомобиль своего тестя и поджег его. «Лада Приора» стоимостью 350 тысяч рублей очень сильно пострадала: у нее лопнуло лобовое стекло, обгорела крыша и полностью выгорел моторный отсек.

Сотрудникам полиции удалось установить личность поджигателя и привлечь его к ответственности. За умышленное уничтожение чужого имущества он в скором времени предстанет перед судом. Мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU