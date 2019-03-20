Отвезли на кладбище и избили: кузбассовца заставили отдать 1,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-20T14:41:55+03:00

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Вымогатели похитили 18-летнего жители Кузбасса, отвезли его на кладбище в Кемерове и избили. После пыток и угроз горожанин согласился снять со своего счета более 1,2 миллиона рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, двое похитителей, действуя по наводке, насильно затащили в свой автомобиль 18-летнего жителя поселка Бачатский. Злоумышленники забрали его телефон и отвезли в общежитие в Ленинском районе Кемерова, где потребовали от него деньги, которые хранятся на счету. Когда молодой человек отказался платить, похитители с еще одним подельником вывезли кузбассовца на кладбище. Они угрожали ему пневматическим пистолетом и избивали резиновой дубинкой. После пыток молодой человек отдал вымогателям банковскую карту с ПИН-кодом. Преступники сняли более 1,2 миллиона рублей.

После того как кузбассовца отпустили, он обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали четырех фигурантов: жителей Кемерова, Яшкинского, Тяжинского и Беловского районов. Уже во время следствия один из обвиняемых уговаривал потерпевшего поменять показания за 300 тысяч рублей. Об этом потерпевший также сообщил следователям.

Суд признал всех обвиняемых виновными и приговорил их к реальным срокам: от трех с половиной до шести с половиной лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU