Мемориальную доску актеру Андрею Панину открыли в Кемерове

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-20T14:46:09+03:00

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В областном центре состоялась торжественная церемония открытия памятной доски, посвященной российскому актеру Андрею Панину.

Открытие мемориальной доски приурочено к годовщине смерти актера. На торжественную церемонию приехал его сын - Александр Панин, также в церемонии участвовали председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева, председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Ирина Федорова, ректор Кемеровского государственного института культуры Александр Шунков.

В торжественной церемонии участвовал сын актера, а также председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева. Фото: пресс-служба КемГИК.

«Андрей Панин - один из лучших выпускников Кемеровского государственного института культуры. Он никогда не терял связи с вузом и многократно приезжал в институт, встречался со студентами, преподавателями, проводил мастер-классы по актерскому мастерству, - сообщает пресс-служба вуза. - Мемориальная доска на фасаде здания КемГИК будет служить сохранению исторической памяти, нравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения».

Андрей Панин учился в институте с 1981 по 1985 год. Сейчас в музее, который находится при вузе, работает экспозиция, на которой представлены документы и личные вещи актера.

ИСТОЧНИК KP.RU