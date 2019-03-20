Для своей любимой кемеровчанин украл в магазине плюшевого мишку

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-20T15:44:55+03:00

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Из-за белого медведя пострадал кемеровчанин. Мужчина решил сделать подарок возлюбленой и украл плюшевого зверя в торговом павильоне. Медведя вернули в магазин, а в отношении мужчины завели уголовное дело.

Молодой человек пришел в цветочный павильон и принялся выбирать букеты да подарки. Продавец, поняв, что мужчина хочет сделать подарок возлюбленной, предлагала ему все самое лучшее. Вот только зря она это делала. Мужчина не только не стал ничего покупать, он еще схватил белого плюшевого медвежонка и стремительно убежал подальше от павильона. Продавец попыталась его догнать, но у нее этого не получилось.

Бегущего мужчину с медведем зафиксировали камеры наблюдения – в самом павильоне и на улице. Так что совсем скоро сотрудники полиции установили личность похитителя игрушек. К тому времени он уже подарил медведя своей возлюбленной. В отношении 31-летнего кемеровчанина возбуждено уголовное дело – за грабеж. Так что следующее свидание у него будет не с любимой женщиной, а с судьей. Да и девушка лишилась не только возлюбленного, но и медвежонка. Плюшевого зверя стоимостью около трех тысяч рублей изъяли и вернули в торговый павильон. А горе-похититель может попасть в колонию на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU